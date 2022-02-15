نافالني يواجه قضاء المزيد من الاعوام داخل السجن مع بدء محاكمة جديدة له اليوم

04:06 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
نافالني يواجه قضاء المزيد من الاعوام داخل السجن مع بدء محاكمة جديدة له اليوم

أليكسي نافالني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو- (د ب أ):

يواجه زعيم المعارضة الروسية المسجون حاليا، أليكسي نافالني، قضاء المزيد من الاعوام داخل السجن، مع بدء أولى جلسات محاكمة جديدة له بتهمة الاحتيال اليوم الثلاثاء.

ويقول أنصاره والمدافعون عن حقوق الإنسان، إن المحاكمة الجديدة تهدف إلى إبقاء نافالني، 45 عاما، وهو كبير منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صامتا، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم.

ويشار إلى أن نافالني محتجز منذ يناير من العام الماضي، عندما عاد إلى روسيا بعد تعافيه في الخارج من هجوم عليه كاد أن يودي بحياته بغاز الأعصاب، في واقعة حمل مسؤوليتها - هو وحكومات غربية - لأجهزة الاستخبارات التابعة لبوتين.

ومن جانبه، ينفي الكرملين أي تورط له في محاولة الاغتيال التي وقعت في سيبيريا.

ويُحتجز المعارض الشرس للرئيس الروسي حاليا في معسكر اعتقال في بوكروف، على بعد نحو 100 كيلومتر شرق موسكو.

أليكسي نافالني موسكو حقوق الإنسان فلاديمير بوتين

الخبر التالى:

الهند.. الصراعات حول ارتداء الحجاب بالمدارس تصل لأكثر الولايات اكتظاظا بالسكان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2129

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

1243

متعافون اليوم

457081

إجمالي الإصابات

23409

إجمالي الوفيات

388943

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس.. ظاهرة "الأُخدود العلوي" تضرب مصر هذا الموعد وتحذير للمواطنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا