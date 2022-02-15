نسبة البطالة في بريطانيا بقيت ثابتة رغم أوميكرون

04:00 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
نسبة البطالة في بريطانيا بقيت ثابتة رغم أوميكرون

البطالة في بريطانيا

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لندن- (أ ف ب):

بقيت نسبة البطالة في بريطانيا ثابتة في نهاية العام الماضي رغم ظهور المتحورة أوميكرون، بحسب ما أفادت بيانات رسمية صادرة الثلاثاء.

وسُجلت نسبة 4,1 بالمئة في فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنتهية في ديسمبر، وكذلك في الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني.

وهذا المعدل أكثر انخفاضاً مقارنة بالفترة المنتهية في سبتمبر عندما كانت 4,3 بالمئة، ولكنه مازال أعلى بقليل من مستوى ما قبل الجائحة.

وأثار اكتشاف المتحورة أوميكرون في أواخر نوفمبر مخاوف من تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي حيث أعادت البلدان بعض قيود السفر، ولكن تبيّن أن المتحورة شديدة العدوى، أقل فتكاً من سابقاتها.

هذا المحتوى من

AFP
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