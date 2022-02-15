الناتو: لا إشارة على سحب قوات روسية من حدود أوكرانيا

بروكسل- (د ب أ):

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستلوتنبرج إن إعلان روسيا بدء سحب قواتها من على الحدود مع أوكرانيا، "مدعاة لتفاؤل حذر، ولكن لم نر أي إشارة على خفض التصعيد على أرض الواقع".

وأضاف ستلوتنبرج، للصحفيين بمقر الحلف في العاصمة البليجيكة بروكسل، أن الناتو "لم ير أي علامات على خفض الوجود العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا. ولكننا سنواصل رصد ومتابعة ما تفعله روسيا، عن كثب".

وأوضح أنه يتعين أن يرى حلف الأطلسي " انسحابا كبيرا ودائما" للقوات والمعدات العسكرية الروسية " لكي يعتبر ذلك خفضا جديا للتصعيد، وقال إنه من الممكن سحب القوات وإعادتها مجددا، على نحو سريع.

وتابع بالقول إن الموقف الحالي يمثل "الأزمة الأمنية الأكثر خطورة التي نواجهها في أوروبا منذ عقود".