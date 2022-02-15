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البنك المركزي الروسي يختبر "الروبل الرقمي"

02:58 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
البنك المركزي الروسي يختبر "الروبل الرقمي"

بنك روسيا المركزي

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موسكو- (د ب أ):

بدأ "بنك روسيا" المركزي ومشاركون من السوق اختبار منصة الروبل الرقمي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البنك قوله في بيان على موقعه الإلكتروني، إن عمليات تحويلٍ أولى جرت بنجاح بالروبل الرقمي بين مواطنين.

وأعرب 12 مصرفا عن الاستعداد للمشاركة في اختبار منصة الروبل الرقمي.

وانضم بالفعل ثلاثة بنوك من عينة تجريبية للمنصة.

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