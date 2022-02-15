روبلكس: نشطاء الدفاع عن الأطفال يطالبون الشركة بحماية الأطفال

لندن- (بي بي سي):

قال نشطاء الدفاع عن الأطفال أن على واحدة من أكبر شركات الألعاب في العالم بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال.

وخلص تحقيق إستقصائي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إلى أن مستخدمي لعبة روبلكس يستطيعون صنع ألعاب جنسية على منصتها.

وتوفرلعبة روبلكس للمستخدمين أدوات لصنع الألعاب بما في ذلك الغرف الافتراضية التي يمكن للشخصيات الرقمية المنشأة عليها والمعروفة بـ"أفاتار" ممارسة الجنس.

وقالت الشركة المنتجة للعبة لبي بي سي بأنها عند التواصل معها إنها لا تسمح بوجود أيَ محتوى جنسي على منصتها، وأنها تحذف الألعاب غير المناسبة على الفور.

وقالت الشركة إنها طورت أدوات "للرقابة الأسرية" التي تمكن أولياء الأمور بضبط اللعب والشخصيات التي يتعامل معها الأطفال ونوعية الألعاب.

وصُمَمت لعبة روبلكس للأطفال والمراهقين من عمر 8-18 ويستطيعون من خلالها إنشاء شخصياتهم الرقمية "أفاتار" وتزيينها واختيار ملابسها، كما يمكنهم استخدام خيالهم لتحريك الألعاب وتكليفهم بمهام كثيرة.