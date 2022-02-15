كييف: تمكّنا ودول الغرب تمكنت من منع التصعيد الروسي
وكالات:
أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، أن جهودها الدبلوماسية المشتركة مع حلفاء غربيين تمكنت من تفادي تصعيد روسي للأزمة.
وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا للصحافيين: "تمكنا نحن وحلفاؤنا من الحؤول دون قيام روسيا بمزيد من التصعيد. نحن في منتصف فبراير ونرى أن الدبلوماسية لا تزال مستمرة".
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