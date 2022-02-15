بريطانيا: غزو روسيا لأوكرانيا قد يكون وشيكًا

وكالات:

أفادت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الثلاثاء، بأنه لا يزال من المرجح بشكل كبير أن تغزو روسيا أوكرانيا وقد يكون ذلك وشيكا، وأضافت أن الحكومة في حالة تأهب لأي عمليات سرية في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت تراس لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية إنه إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا فستتمكن من الوصول إلى العاصمة كييف سريعا، مُضيفة: "فيما يتعلق بتوقيت الهجوم فقد يكون وشيكا".

وأشارت إلى أن القوات الروسية قد تصل إلى كييف "بسرعة كبيرة جدا".

كما كثفت الولايات المتحدة تحذيرها من هجوم روسي محتمل على أوكرانيا في الأيام المقبلة. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "نحن قلقون للغاية من أن روسيا قد تتخذ إجراءات ضد أوكرانيا في وقت مبكر ربما هذا الأسبوع".

وأضاف: "كل ما نراه من حيث نشر القوات الروسية على كل جانب من أوكرانيا يقودنا إلى هذا الاستنتاج"، مُشيرًا إلى أن روسيا تُصعّد بدلا من التهدئة، وتنشر مزيد من القوات على الحدود مع أوكرانيا، لكنه شدد على أن "الطريق إلى الدبلوماسية ما زال مفتوحًا".