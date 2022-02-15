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شولتس يرفض الخضوع لفحص كورونا فور وصوله موسكو

11:59 ص الثلاثاء 15 فبراير 2022
شولتس يرفض الخضوع لفحص كورونا فور وصوله موسكو

المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس

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موسكو- (د ب أ):

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس الخضوع لفحوصات من قبل الجانب الروسي للكشف عن كورونا قبل اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبدلا من ذلك، قرر شولتس إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الضروري للدخول إلى الكرملين على يد طبيبة من السفارة الألمانية، وذلك اليوم الثلاثاء عقب وصوله إلى موسكو.

وذكرت مصادر محيطة بالمستشار أنه تم دعوة السلطات الصحية الروسية إلى التواجد خلال إجراء الاختبار، مضيفة أنه تم إحضار جهاز اختبار من ألمانيا.

كان على شولتس والوفد المرافق له والصحفيين المسافرين معه - يشكلون معا أكثر من 50 شخصا - تقديم ما مجموعه ثلاثة اختبارات (PCR) سلبية خضعوا لها قبل مغادرة ألمانيا.

يُذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض الخضوع لاختبار روسي للكشف عن كورونا خلال زيارته لموسكو قبل أيام قليلة. وكانت نتيجة ذلك تطبيق قواعد صارمة للتباعد خلال المحادثات في الكرملين، حيث جلس بوتين وماكرون على طرفي طاولة بيضاء طولها ستة أمتار. وفي المؤتمر الصحفي أيضا كان يفصل بين منصتيهما عدة أمتار.

ووصل شولتس إلى موسكو صباح اليوم، حيث من المقرر إجراء محادثة طويلة مع بوتين على انفراد لعدة ساعات، والتي ستتركز على أزمة أوكرانيا المتدهورة. وفي الأيام الماضية حذرت الولايات المتحدة مرارا من هجوم روسي وشيك محتمل على أوكرانيا. ونفت روسيا ذلك واعتبرته "إثارة للفزع".

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