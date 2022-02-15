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روسيا تحذر من أنها سترد على أي هجوم

11:48 ص الثلاثاء 15 فبراير 2022
روسيا تحذر من أنها سترد على أي هجوم

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وكالات:

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، قوله إن روسيا "سترد" إذا قُتل مواطنون روس في أي مكان بما في ذلك منطقة دونباس المتمردة في شرق أوكرانيا.

قال تشيزوف، الثلاثاء، "لن نغزو أوكرانيا ما لم يتم استفزازنا لذلك. إذا شن الأوكرانيون هجوماً على روسيا أو إذا بدأوا بقتل مواطنين روس بشكل سافر في أي مكان- دونباس أو أي مكان آخر، فلا ينبغي أن يتفاجأ أحد إذا قمنا بهجوم مضاد".

ويقول المتمردون الذين تدعمهم موسكو إن حكومة كييف تستعد لشن هجوم عليهم في حين تقول أوكرانيا إن روسيا، التي تحشد أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، تخطط لغزو جارتها.

روسيا الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزوف الحدود الأوكرانية

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