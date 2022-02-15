إسرائيل رفضت بيع "القبة الحديدية" لأوكرانيا تجنبا لمواجهة مع روسيا

تل أبيب- (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي بأن إسرائيل رفضت بيع منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ إلى أوكرانيا، حتى لا يضعها ذلك في مواجهة مع روسيا.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية، أن إسرائيل رفضت بيع المنظومة لكييف "حتى لا تزعج الروس".

ونقلت عن مصادر لم تفصح عنها أن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة الكونجرس يتفهمون حاجة إسرائيل للتصرف بحذر عندما يتعلق الأمر بإمدادات الأسلحة.

تطورت منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي بالتعاون بين إسرائيل ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون). ولا تسمح الاتفاقية ذات الصلة ببيع هذه التكنولوجيا لطرف ثالث دون موافقة الجانبين على ذلك.

ووفق الصحيفة، فإن أداء المنظومة خلال مواجهاتمايو من عام 2021 مع فصائل قطاع غزة، جعلت آخرين، وبينهم أوكرانيا، يبدون رغبة في الحصول عليها.

وأضافت أن كييف بدأت حملة ضغط على نواب في واشنطن لتسهيل التوصل إلى اتفاق. كما طلب الأوكرانيون رسميا من الولايات المتحدة في الربيع الماضي نشر أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية والقبة الحديدية على أراضيهم، قبل أن تتزايد المخاوف من احتمال ملموس لغزو روسي.