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مقتل جندي سوري وإصابة 11 في استهداف حافلة عسكرية وسط دمشق

10:50 ص الثلاثاء 15 فبراير 2022
مقتل جندي سوري وإصابة 11 في استهداف حافلة عسكرية وسط دمشق

ارشيفية

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دمشق- (د ب أ):

لقي جندي سوري حتفه وأصيب آخرون جراء انفجار استهدف حافلة عسكرية وسط العاصمة دمشقk الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن عبوة ناسفة انفجرت عند الساعة السابعة والنصف صباح اليوم، موضحا أن العبوة كانت "مزروعة مسبقا ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق، بالقرب من دوار الجمارك، ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح 11 آخرين".

ويقع دوار الجمارك وسط غرب العاصمة دمشق، وهو يربط بين حي البرامكة وحي المزة، وهو مجاور لمبنى التليفزيون وساحة الأمويين.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ثلاثة من الجنود المصابين في وضع حرج.

وتسبب الانفجار في أضرار بسيطة للمباني والسيارات الموجودة بالمنطقة.

وانفجرت حافلة عسكرية في 20 أكتوبر الماضي في منطقة البرامكة وسط دمشق، ما أسفر عن مقتل 15 عنصرا وإصابة آخرين.

وشهدت دمشق منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 عشرات التفجيرات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة، التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى .

مقتل جندي سوري حافلة عسكرية دمشق عبوة ناسفة

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