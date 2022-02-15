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الرئيس الأوكراني يعلن "يوما للوحدة" وسط تحذيرات أمريكية من غزو روسي وشيك

01:53 ص الثلاثاء 15 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني يعلن "يوما للوحدة" وسط تحذيرات أمريكية من غزو روسي وشيك

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف- (د ب أ):

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 16 فبراير سيكون يوما للوحدة بموجب مرسوم، على خلفية التحذيرات الأمريكية من غزو وشيك محتمل لبلاده من قبل القوات الروسية.

وقال الرئيس في مقطع فيديو مساء الاثنين: " قيل لنا إن يوم 16 فبراير سيكون يوم الغزو، وسنجعله يوما للوحدة".

وكانت الحكومة الأمريكية قد حذرت مؤخرا من أنها تعتبر الغزو الروسي ممكنا قبل نهاية دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في الصين يوم 20 شباط/فبراير. وذكرت تقارير إعلامية أن معلومات الاستخبارات الأمريكية أشارت إلى يوم 16 شباط/فبراير كموعد محتمل للعمل العسكري الروسي المحتمل.

ومن المتوقع أن يرفع الأوكرانيون أعلاما في جميع أنحاء البلاد يوم الأربعاء ويرددون النشيد الوطني في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش). وقال الرئيس /44 عاما/: "دعونا نظهر وحدتنا للعالم بأسره".

ورفض زيلينسكي مجددا في خطابه الاتهامات الروسية بأن اوكرانيا تقوم باستعدادات لشن هجوم على منطقتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرقي أوكرانيا والمعروفتين معا باسم دونباس.

وأكد الرئيس أن "دونباس والقرم ستعودان إلى أوكرانيا حصرا من خلال القنوات الدبلوماسية ".

وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم على البحر الأسود في عام 2014، ودعمت بعد ذلك أيضا الانفصاليين الموالين لموسكو في شرقي أوكرانيا.

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