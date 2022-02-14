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بلينكن: هناك احتمال كبير لاجتياح روسي لأوكرانيا هذا الأسبوع

11:45 م الإثنين 14 فبراير 2022
بلينكن: هناك احتمال كبير لاجتياح روسي لأوكرانيا هذا الأسبوع

انتوني بلينكن

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واشنطن - (ا ف ب)

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين عن اعتقاده أن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا يبقى وشيكًا نظرًا للتعزيزات العسكرية التي تنشرها موسكو على الحدود بين البلدين.

وأضاف بلينكن في تصريح خاص لفرانس24: "هناك احتمال كبير لاجتياح هذا الأسبوع، الرئيس بايدن يلتزم بالخط الدبلوماسي حاليا، تحدث اليوم مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي وتحادث قبل ذلك مع الرئيس بوتين".

هذا المحتوى من

AFP
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