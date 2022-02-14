أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أخبار BBC سد النهضة أوميكرون فيروس كورونا إثيوبيا

مقتل شخص وإصابة 10 على الأقل في حادث تصادم قطارين قرب ميونخ

09:02 م الإثنين 14 فبراير 2022
مقتل شخص وإصابة 10 على الأقل في حادث تصادم قطارين قرب ميونخ

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

برلين - (د ب أ)

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين أن شخصا واحدا لقي حتفه وأصيب عشرة آخرون على الأقل في حادث تصادم قطارين إقليميين قرب مدينة ميونخ.

ووقع الحادث في منطقة شافتلارن، جنوب غرب ميونخ عاصمة ولاية بافاريا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار على موقعها الإلكتروني أن عشرات الأشخاص أصيبوا في الحادث، وأن سائق أحد القطارين احتجز وسط الحطام.

حادث سير الشرطة الألمانية مدينة ميونخ ألمانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2131

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2310

متعافون اليوم

454952

إجمالي الإصابات

23349

إجمالي الوفيات

387700

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • انفراد- متهم مغارة الزمالك يفجر مفاجأة: قانون الآثار "عُرض عليَّ" عام 83.. وهذه اعتراضاتي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا