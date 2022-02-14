مقتل شخص وإصابة 10 على الأقل في حادث تصادم قطارين قرب ميونخ

برلين - (د ب أ)

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين أن شخصا واحدا لقي حتفه وأصيب عشرة آخرون على الأقل في حادث تصادم قطارين إقليميين قرب مدينة ميونخ.

ووقع الحادث في منطقة شافتلارن، جنوب غرب ميونخ عاصمة ولاية بافاريا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار على موقعها الإلكتروني أن عشرات الأشخاص أصيبوا في الحادث، وأن سائق أحد القطارين احتجز وسط الحطام.