رئيس أوكرانيا: تقارير عن 16 فبراير هو يوم الحرب.. وهذا قراري

وكالات:

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، أن التقارير تتحدث عن أن 16 فبراير، الأربعاء المقبل، هو يوم الحرب، لكني أعلنه يوم الاتحاد الوطني نرفع فيه الأعلام.

وأوضح زيلنسكي، حسبما نقلت عنه شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن "أوكرانيا تريد السلام ومستعدون للمحاربة من أجل ذلك".

وتوترت الأوضاع مؤخرا بين روسيا وأوكرانيا، بعد حشد موسكو، لقواتها على حدود أوكرانيا، وسط تقارير عن قرب اندلاع حرب بالمنطقة.