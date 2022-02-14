الأول قادر على تدمير قارة وصناعة تسونامي.. أخطر أسلحة روسية (فيديو)

وكالات:

توترت الأوضاع حاليا في شرق أوروبا، مع تصاعد التهديد من روسيا بالرد على أي هجوم أوكراني محتمل على المنطقة الشرقية في دونباس، بحجة أن بها رعايا روس.

ولا تبدو حتى اللحظة أي نوع من التهدئة تلوح في الأفق، نظرا لاستمرار الحشود الروسية على حدود أوكرانيا، وتصاعد لغة التهديدات بين الأطراف.

ورغم امتلاك روسيا ترسانة أسلحة نووية هي الأقوى مع الولايات المتحدة ودول أوروبا، إلا أن موسكو تمتلك قدرات أخرى غير النووية تجعلها من بين الأقوى في العالم.

"غواصة تسونامي"

ذكرت تقارير إعلامية روسية رسمية أن موسكو ستنشر غواصات مسلحة بطائرات بدون طيار (درون) نووية، قادرة على أن تحدث موجات مد (تسونامي) مشعة بطول 300 قدم.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلا عن مصدر دفاعي بموسكو، أن الغواصات الحربية يمكن أن تحمل ستة من طوربيدات بوسيدون.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الصن" البريطانية عن هذه التقارير، فإنه سيتم نشر ما يسمى بصواريخ بوسيدون الاستراتيجية بحلول عام 2020.

وتحمل هذه الصواريخ رؤوسا حربية تصل قوتها التفجيرية إلى 200 ميجا طن، ويمكن أن تقضي على مدن مثل لوس أنجلوس الأمريكية. وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، أن ذلك السلاح ربما يكون قادرا على تدمير قارات كاملة.

ويقول الخبراء إن هذا النوع من الانفجار تحت الماء يمكن أن يكون كافيًا لإحداث موجات تسونامي شبيهة بتلك التي أودت بحياة 20 ألف شخص في اليابان، وأدت إلى تدمير محطة فوكوشيما النووية لتوليد الطاقة عام 2011.

7 آلاف قنبلة نووية

يمتلك الجيش الروسي قوة تقليدية ضاربة تجعل تصنيفه في المرتبة الثانية عالميا، لكنه يحتل المرتبة الأولى في العالم بقوة نووية تمثل نحو نصف القنابل النووية، التي تملكها كل جيوش العالم مجتمعة.

فمن الناحية التقليدية يمتلك الجيش الروسي أضخم قوة دبابات في العالم، في حين تضم ترسانته النووية نحو 7 آلاف قنبلة، ويمكنه إطلاق عشرات الصواريخ النووية العابرة للقارات على أي منطقة في العالم لإحراقها خلال دقائق معدودة.

وتعد قوة الغواصات النووية الروسية واحدة من أكثر الأسلحة رعبا في العالم لأن واحدة منها فقط يمكنها إحراق دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية في سلسلة ضربات نووية متتالية تجعل التصدي لها ضربا من المستحيل.

"إس-400"

تطور روسيا أخطر أنظمة الصواريخ الدفاعية في العالم ومنها "إس - 400".

صممت روسيا منظومات "إس - 400" الصاروخية التي يمكنها التصدي لجميع الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات مختلفة، بحسب تقرير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

تشمل قائمة أهداف "إس - 400" الطائرات بأنواعها والـ "درونز" والصواريخ الباليستية والموجهة.

تمتلك "إس - 400" أنواعا مختلفة من الصواريخ كل منها يمكنه التصدي لنوع مختلف من الأهداف الجوية.

"سارمات"

يعد صاروخ "آر إس 28" المعروف باسم "سارمات" واحدا من أحدث وأخطر الصواريخ الروسية العابرة للقارات، التي يمكنها ضرب مواقع الأعداء في أي مكان حول العالم خلال دقائق معدودة.

ونشر الموقع تقريرا عن الصاروخ الروسي سارمات، ذكر فيه أن روسيا أجرت تجربتين إضافيتين في عام 2018، مشيرا إلى أنها كانت تجارب ناجحة وأن التقديرات تشير إلى أن الصاروخ دخل الخدمة خلال العام الجاري.

هو صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود السائل، يتكون من 3 مراحل، يقدر مداه بـ 18 ألف كم، وزنه عند الإطلاق يتجاوز 208 أطنان.