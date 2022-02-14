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رئيس مجلس السيادة السوداني يشيد بدعم الإمارات للفترة الانتقالية

06:35 م الإثنين 14 فبراير 2022
رئيس مجلس السيادة السوداني يشيد بدعم الإمارات للفترة الانتقالية

عبدالفتاح البرهان

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الخرطوم - (د ب ا)

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالدور الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الفترة الانتقالية وحرصها التام على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

وأكد البرهان، خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الاثنين، السفير الإماراتي بالخرطوم حمد بن محمد حميد الجنيبي، الذي سلمه دعوة رسمية من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لزيارة الإمارات، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، أكد متانة وعمق العلاقات بين البلدين.

وأمن رئيس مجلس السيادة، على أهمية استمرار وترقية التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين باعتبار دولة الإمارات شريكًا استراتيجيًا يعمل على دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

كان البرهان قد زار في مايو الماضي الإمارات وبحث مع المسؤولين العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأبو ظبي في مختلف المجالات بما يعزز مصلحة وخدمة الشعبين، خاصة فرص الاستثمار والمشروعات التي يمكن أن تستثمر فيها الإمارات بالسودان.

يشار إلى أن الإمارات تقدمت العام الماضي بمبادرة لمعالجة أزمة الحدود السودانية الاثيوبية.

عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان خليفة بن زايد ألامارات أثيوبيا

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