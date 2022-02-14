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شركة الطيران الأوكرانية تنقل طائراتها إلى خارج البلاد

06:28 م الإثنين 14 فبراير 2022
شركة الطيران الأوكرانية تنقل طائراتها إلى خارج البلاد

الخطوط الجوية الأوكرانية

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كييف - (د ب أ)

في أعقاب تحذيرات من الولايات المتحدة بشأن احتمالات نشوب الحرب في أوكرانيا قريبا، قامت شركة الخطوط الجوية الأوكرانية بنقل طائرات إلى خارج البلاد.

وقالت الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في كييف اليوم الاثنين إنه تم تعليق تأمين رحلاتها في المجال الجوي الأوكراني.

وتم نقل خمس طائرات إلى إسبانيا. وسيتم نقل طائرتين أخريين إلى بلجراد في صربيا من أجل "صيانة فنية مقررة". وتمتلك الشركة 25 طائرة.

وكانت الحكومة في كييف قد وفرت أمس الأحد ما يعادل 590 مليون دولار لضمان استمرار حركة الطيران عبر مجالها الجوي خلال الأزمة الحالية.

وقد أوقفت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم) رحلات الطيران مع أوكرانيا يوم السبت.

وقالت الشركة إن قرار وقف الرحلات يأتي استنادا إلى "تقييم شامل للوضع الأمني هناك".

فيما أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران أمس الأحد أنها تراقب الوضع عن كثب في أوكرانيا.

وقالت المجموعة: "إنه يتم دراسة تعليق حركة الطيران، ولكن ليس هناك قرار بهذا الشأن في الوقت الحالي".

وحذرت الإدارة الأمريكية يوم الجمعة من أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا قبل يوم 20 فبراير الجاري، في ظل حشد موسكو لعشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع جارتها.

وينفي الكرملين بشدة مثل هذه المزاعم، فيما دعت عدة دول رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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