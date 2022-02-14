إصابة زوجة ولي العهد البريطاني بـكورونا

وكالات:

أثبت فحص إصابة كاميلا زوجة الأمير تشارلز وريث عرش بريطانيا بكوفيد-19. وقال مقر الإقامة الملكي كلارنس هاوس في بيان: "صاحبة السمو الملكي دوقة كورنويل ثبتت إصابتها بكوفيد-19 وهي في عزل ذاتي".

وأضاف البيان: "نواصل اتباع الخطوط الإرشادية للحكومة".

وأظهر فحص إصابة الأمير تشارلز (73 عاماً) بكوفيد-19 للمرة الثانية الأسبوع الماضي، ولم يورد كلارنس هاوس تحديثاً لحالته الصحية، ولم يقدم المزيد من التفاصيل عن كاميلا.

وتلقى كل من الأمير تشارلز وكاميلا التطعيم كاملاً، بالإضافة إلى جرعة تنشيطية.

كان مصدر ملكي قد ذكر أن الأمير تشارلز التقى بوالدته الملكة إليزابيث قبل يومين من تأكيد إصابته، لكنه أضاف أن الملكة لم تظهر عليها أي أعراض، لكن تجري مراقبة الوضع.