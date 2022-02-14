تركي أصيب بكورونا 78 مرة وبقي في الحجر أكثر من سنة

وكالات:

قالت وسائل إعلام تركية إن رجلاً تركياً يبلغ من العمر 56 عاماً بقي في الحجر الصحي الذاتي لمدة تتجاوز عاماً كاملاً بعد ان ثبتت إصابته بفيروس كورونا أكثر من 78 مرة، حشبما نقلت روسيا اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء التركية أن مظفر كاياسان أصيب بالمرض في نوفمبر 2020 وتم نقله إلى المستشفى حتى تحسنت حالته، لكن فيما بعد تبين أن الفيروس بقي داخله وثبتت إصابته بالمرض 78 مرة.

وانقلبت حياة كاياسان رأساً على عقب وبقي في حجر صحي ذاتي لمدة 14 شهراً متواصلة متنقلاً بين المستشفى ومنزله.

الإصابة مرتين بكورونا أكثر شيوعا مما نتخيل.

ويفسر الأطباء الرقم الذي لا يصدق، بهشاشة الجهاز المناعي لكاياسان ومعاناته من سرطان الدم ونقص المناعة.

وأثرت العزلة الطويلة بشكل عميق على الرجل ودمرت حياته الاجتماعية. فقد كان ممنوعا عليه التواصل مع عائلته وأصدقائه ولم يبق معه إلا زوجته وابنه الأصغر.

ويقول: "أفظع شيء بالنسبة لي هو عدم القدرة على الاقتراب من أقاربي. كان ذلك صعباً جداً. لا يمكنني حتى تلقي التطعيم بسبب حالتي".

ولم يكن لقاح كوفيد-19 خياراً بالنسبة لحالة كاياسان نظراً لضعف جهازه المناعي، بل يخضع الآن لمعالجات دوائية ستكون طويلة وصعبة.