الدوما الروسي يبحث مسودتين حول الاعتراف بجمهوريات الانفصاليين الأوكرانيين

موسكو- (د ب أ)

يخطط مجلس النواب الروسي "دوما" لإعداد مسودتين لقرار يحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاعتراف باستقلال جمهوريات دونباس المعلنة من جانب واحد بأوكرانيا، حيث يتم بحثهما في جلسة عامة للمجلس، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس اليوم الإثنين نقلا عن مصدر مطلع.

وأفاد المصدر، الذي لم تكشف انترفاكس عن هويته، بالقول: "من المتوقع أن يقدم مجلس الدوما مسودتين لقرار، والذي سوف يحث الرئيس على الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية، للنظر فيهما في الاجتماع العام لمجلس الدوما غدا الثلاثاء".

وقدم نواب الحزب الشيوعي المسودة الأولى إلى مجلس الدوما؛ ومن المتوقع تقديم مشروع القرار فورا إلى الرئيس حال الموافقة عليه من الدوما .

واقترح نواب حزب روسيا الموحدة المسودة الثانية التي تنص على إحالة الدعوة الموجهة إلى الرئيس للاعتراف باستقلال الجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد إلى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والأجهزة الأخرى المعنية أولا.

وقال المصدر إنه سوف يتم طرح "المسودتين للنظر فيهما خلال الجلسة الموسعة للدوما يوم الثلاثاء".