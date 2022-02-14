أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أخبار BBC سد النهضة أوميكرون فيروس كورونا إثيوبيا

الدوما الروسي يبحث مسودتين حول الاعتراف بجمهوريات الانفصاليين الأوكرانيين

04:11 م الإثنين 14 فبراير 2022
الدوما الروسي يبحث مسودتين حول الاعتراف بجمهوريات الانفصاليين الأوكرانيين

مجلس النواب الروسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو- (د ب أ)

يخطط مجلس النواب الروسي "دوما" لإعداد مسودتين لقرار يحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاعتراف باستقلال جمهوريات دونباس المعلنة من جانب واحد بأوكرانيا، حيث يتم بحثهما في جلسة عامة للمجلس، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس اليوم الإثنين نقلا عن مصدر مطلع.

وأفاد المصدر، الذي لم تكشف انترفاكس عن هويته، بالقول: "من المتوقع أن يقدم مجلس الدوما مسودتين لقرار، والذي سوف يحث الرئيس على الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية، للنظر فيهما في الاجتماع العام لمجلس الدوما غدا الثلاثاء".

وقدم نواب الحزب الشيوعي المسودة الأولى إلى مجلس الدوما؛ ومن المتوقع تقديم مشروع القرار فورا إلى الرئيس حال الموافقة عليه من الدوما .

واقترح نواب حزب روسيا الموحدة المسودة الثانية التي تنص على إحالة الدعوة الموجهة إلى الرئيس للاعتراف باستقلال الجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد إلى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والأجهزة الأخرى المعنية أولا.

وقال المصدر إنه سوف يتم طرح "المسودتين للنظر فيهما خلال الجلسة الموسعة للدوما يوم الثلاثاء".

مجلس النواب الروسي أوكرانيا فلاديمير بوتين الرئيس الروسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2131

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2310

متعافون اليوم

454952

إجمالي الإصابات

23349

إجمالي الوفيات

387700

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد: موجة تقلبات جوية جديدة في هذا التوقيت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا