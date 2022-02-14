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أردوغان يصل إلى الإمارات

04:09 م الإثنين 14 فبراير 2022
أردوغان يصل إلى الإمارات

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

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وكالات:

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة تستمر ليومين.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كان في مقدمة مستقبلي أردوغان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وكتب في حسابه عبر "تويتر" قبيل مغادرته البلد إلى الإمارات: "بدأنا حقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية من خلال اللقاء الذي عقدناه مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة في نوفمبر. واليوم نتوجه إلى أبو ظبي لتعزيز هذا الزخم الذي اكتبسته علاقاتنا".

الرئيس التركي الإمارات زيارة أردوغان محمد بن زايد رجب طيب أردوغان

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