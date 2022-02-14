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رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن يؤكد دعوته لروسيا للمشاركة في المؤتمر

03:58 م الإثنين 14 فبراير 2022
رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن يؤكد دعوته لروسيا للمشاركة في المؤتمر

رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن فولفجانج إشينجر

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برلين-(دب أ)

أكد رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، فولفجانج إشينجر، دعوته للقيادة الروسية للمشاركة في المؤتمر المقرر عقده نهاية الأسبوع المقبل.

وقال إشينجر اليوم الإثنين في برلين عن الوضع المتعلق بالأزمة الأوكرانية "فرصة أن نتمكن من ترتيب محادثات ذات مغزى في ميونخ ستكون بالطبع أكبر بكثير إذا شارك ممثل مفوض من الحكومة الروسية قادر على النقاش"، مشيرا في ذلك على وجه التحديد إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف والرئيس الحالي فلاديمير بوتين، وقال"لسوء الحظ تم رفض ذلك".

وقدم إشينجر اليوم "تقرير الأمن لعام 2022"، والذي رصد فيه عجزا جماعيا في مواجهة العديد من الأزمات.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر هذا العام أكثر من 100 وزير و30 رئيس حكومة ودولة، وسيدور محور موضوعاته حول روسيا وأوكرانيا والناتو، إلى جانب تحديات عالمية ومستقبل الاتحاد الأوروبي.

وانعقد المؤتمر العام الماضي عبر الفيديو فقط بسبب جائحة كورونا، وعلى الرغم من موجة المتحور "أوميكرون"، قرر إشينجر عدم الإلغاء هذا العام، ومع ذلك، سيعقد المؤتمر على نطاق أصغر وتحت شروط نظافة صارمة، كما أن هذه الشروط تصعب من مشاركة ضيوف روس في المؤتمر، لأنهم عادة لا يتلقون التطعيم باللقاحات المعتمدة في ألمانيا، وقال إشينجر "لذلك ألغت مجموعة كاملة من الروس مشاركتها لأنهم لا يتلقون هذه التطعيمات".

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