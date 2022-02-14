أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أخبار BBC سد النهضة أوميكرون فيروس كورونا إثيوبيا

وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

02:36 م الإثنين 14 فبراير 2022
وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

رام الله- (د ب أ):

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الإثنين عن وفاة فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن فتى يبلغ من العمر (17 عاماً) توفى جراء إصابته بعيار ناري في الرأس خلال مواجهات مع قوات من الجيش الإسرائيلي في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وبحسب المصادر، فإن 10 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي تخللها اشتباكات مسلحة عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي البلدة وتفجير منزل أسير فلسطيني.

وفاة فتى فلسطيني جيش الإسرائيلي سطين لضفة الغربية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2131

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2310

متعافون اليوم

454952

إجمالي الإصابات

23349

إجمالي الوفيات

387700

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. على حافة الحرب: مقارنة بين الجيشين الروسي والأوكراني.. هل تتورط أمريكا؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا