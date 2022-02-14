ضحايا كورونا حول العالم: الوفيات تقترب من 6 ملايين والإصابات 411.7 مليون

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 411.7 مليون إصابة حتى صباح اليوم الاثنين، فيما يقترب عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 2ر10 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 411 مليونا و 679 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 816 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم لعشرة مليارات و197 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.