الخارجية الأردنية تدين "الممارسات الاستفزازية للمستوطنين" بحي الشيخ جراح بالقدس

عمان-(د ب أ):

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الاثنين "الممارسات الاستفزازية التصعيدية" التي ينفذها المستوطنون في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول القول إن "أوامر الإخلاء والتهجير لأهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، تعد خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وشدد على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم.

وأكد أن "استمرار الممارسات الإسرائيلية الأحادية من مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل".

كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أشارت إلى "اعتداء عشرات المستوطنين على المواطنين بحي الشيخ جراح بحماية من شرطة الاحتلال وقيامهم بإلقاء الحجارة على المواطنين ومركباتهم ومنازلهم".

وحذرت من أن إقدام عضو الكنيست "إيتمار بن غفير على نقل مكتبه إلى حي الشيخ جراح، خطوة استفزازية تصعيدية تُهدد بإشعال الأوضاع وجرها إلى مربعات من العنف يصعب السيطرة عليها أو احتواؤها".