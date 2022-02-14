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نشطاء يغلقون طريقا سريعا في برلين مجددا احتجاجا على هدر الطعام

01:37 م الإثنين 14 فبراير 2022
نشطاء يغلقون طريقا سريعا في برلين مجددا احتجاجا على هدر الطعام

مظاهرات في ألمانيا ارشيفية

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برلين- (د ب أ):

احتجاجا على هدر الطعام أغلق نشطاء أحد الطرق السريعة في العاصمة الألمانية برلين مجددا صباح اليوم الاثنين.

وأعلن مركز معلومات المرور أنه تم إغلاق مخارج الطريق السريع "ميسدام" و"كونستانتسر شتراسه" في منطقة شارلوتنبورج-فيلمرسدورف ببرلين، ما أدى إلى تكدس مروري.

وتحت شعار "انقذوا الطعام - انقذوا الأرواح" يغلق نشطاء منذ نهاية يناير الماضي في احتجاجات متفرقة مخارج طرق سريعة، خاصة في برلين وهامبورج وشتوتجارت وميونخ.

ويطالب النشطاء بسن قانون لمكافحة هدر الطعام وبإصلاح زراعي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الزراعة. ويطلق النشطاء على أنفسهم اسم "انتفاضة الجيل الأخير".

وكان رد فعل سائقي السيارات على هذه الإغلاقات غاضبا وأحيانا عدوانيا. وحررت الشرطة عشرات البلاغات بتهم الإكراه والمقاومة. ووجه ساسة انتقادات لهذه الاحتجاجات، لأنها يمكن أن تعرض حركة المرور والأشخاص أيضا للخطر.

المانيا احتجاجات هدر الطعام

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