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ارتفاع طفيف في عدد حالات الإصابة بكورونا في السعودية

01:17 م الإثنين 14 فبراير 2022
ارتفاع طفيف في عدد حالات الإصابة بكورونا في السعودية

وزارة الصحة السعودية

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الرياض- (د ب أ):

عاودت إصابات كورونا ارتفاعها في السعودية، وإن كان ذلك بمستوى طفيف، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 730614 حالة مؤكدة، بزيادة 2227 إصابة جديدة، مقابل 2136 حالة في اليوم السابق.

وتم تسجيل 3469 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 695470 حالة، (95% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8974 حالة وفاة.

وارتفع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة إلى 54ر59 مليون جرعة.

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