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ملكة الدنمارك تخرج من فترة العزل بعد إصابة خفيفة بكورونا

01:09 م الإثنين 14 فبراير 2022
ملكة الدنمارك تخرج من فترة العزل بعد إصابة خفيفة بكورونا

الملكة مارجريت الثانية

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كوبنهاجن- (د ب أ):

أعلن طبيب ملكة الدنمارك، مارجريت الثانية، اليوم الاثنين أنها لم تعد بحاجة للعزل بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت العائلة الملكية الدنماركية في بيان صدر مساء الأحد إن الملكة أصيبت فقط بحالة خفيفة من المرض.

وأكدت نتائج الفحوص إصابة الملكة مارجريت بفيروس كورونا مساء الثلاثاء الماضي، مع أعراض خفيفة.

وكان من المقرر أن تقضي فترة العزل في قلعة أمالينبورج وسط كوبنهاجن حتى إشعار آخر.

وألغت ملكة الدنمارك قضاء عطلة الشتاء في النرويج بسبب الإصابة بالفيروس.

وتلقت الملكة ثلاث جرعات من لقاحات كورونا.

مارجريت الثانية ملكة الدنمارك فيروس كورونا

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