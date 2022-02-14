على حافة الحرب: مقارنة بين الجيشين الروسي والأوكراني.. هل تتورط أمريكا؟

كتبت- هدى الشيمي:

في عام ٢٠١٤ لم يكن لدى روسيا أي مشكلة في تجاوز القوات العسكرية الأوكرانية، وتمكنت من الاستيلاء على شبه جزيرة القرم دون إراقة الدماء، وقتها تباهى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقوة جيشه مقابل ضعف القوات في كييف، وقال: "لم يتم إطلاق رصاصة واحدة خلال الهجوم".

لكن الآن مع توقع حدوث غزو روسي لأوكرانيا في أي وقت، يتوقع خبراء ومحللون سياسيون أن تواجه موسكو خصمًا أقوى. يقول الخبراء- حسب صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية- إن الجيش الأوكراني بات أفضل من حيث التدريب والتجهيز، وأكثر قدرة على إدارة المعارك عما كان عليه قبل ثماني سنوات.

قال جيم تاونسند، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق إن الجيش الأوكراني اختلف كثيرًا عما كان عليه في عام ٢٠١٤.

زادت المخاوف بعد تصاعد الأزمة الأوكرانية الروسية خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، لاسيما مع نشر تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا قد تغزو جارتها الأصغر في أي وقت هذا الشهر.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي يوم السبت، "من تكلفة باهظة وفورية" لغزو أوكرانيا.

كما يتوقع البيت الأبيض أن الغزو الروسي وشيكًا، ربما يحدث قبل اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، والتي من المقرر انتهائها في ٢٠ فبراير.

ورغم أن روسيا لا تزال قوة عسكرية متفوقة، ومن المرجح أن تخرج منتصرة من حربها ضد أوكرانيا، إلا أن القوات الأوكرانية يمكن أن تلحق أضرارًا كبيرة بها، وفقًا لتحليل أجراه المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن.

ما حجم الجيش الأوكراني؟

أوكرانيا لديها ٢٥٠ ألف جندي في الخدمة الفعلية، بالإضافة إلى ٢٩٠ ألف جندي احتياطي و٥٠ ألف قوة شبه عسكرية يمكن استدعائها في الحرب ضد روسيا.

أما في ٢٠١٤، كان لدى كييف ١٤٠ ألف جندي فقط، وكان ٦٠٠٠ منهم جاهزين للقتال.

ما حجم الجيش الروسي؟

لدى روسيا أكثر من مليون فرد في الخدمة الفعلية، أي أكثر من أربعة أضعاف قوة الأوكرانية، و٣٧٨ ألفًا جندي احتياطي و٢٥٠ ألف قوة شبه عسكرية يمكن استدعائها في أي نزاع مع جارتها.

من يملك الأسلحة الأقوى؟

فيما يتعلق بالقوة البرية، تملك روسيا ١٢ ألف دبابة مقارنة بـ٢٥٠٠ تملكها أكرانيا، و٣٠ ألف عربة مصفحة لدى روسيا مقابل ١٢٠٠٠ لأوكرانيا، و١٢٠٠٠ مدفعية ذاتية الدفع لدى روسيا مقابل ما يزيد عن ١٠٠٠ قليلاً لدى أوكرانيا.

كما تسيطر روسيا على القوة الجوية أيضًا، بأكثر من ٧٠٠ طائرة مقاتلة مقارنة بـ٧٠ طائرة أوكرانية، وأكثر من ٧٠٠ طائرة هجومية بينما تملك أوكرانيا أقل من ٣٠، وأكثر من ٥٠٠ هليكوبتر هجومية فيما تملك أوكرانيا ٣٤، و١٥٠٠ هليكوبتر ولدى أوكرانيا ١٠٠.

وفي البحر، لدى روسيا ١٥ مدمرة، ٧٠ غواصة، ١١ فرقاطات، وما يقرب من ٥٠ سفينة حربية. أما أوكرانيا فليس لديها مدمرات أو غواصات، فقط فرقاطة واحدة وسفينة حربية.

من يدعم أوكرانيا عسكريًا؟

أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات لمساعدة أوكرانيا على بناء دفاعاتها العسكرية، ومن المرجح أن يزداد الدعم الأمريكي لكييف إذا غزتها روسيا.

وعلى الرغم من أن بايدن قال إن واشنطن لن ترسل قوات للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا ومواجهة القوات الروسية، إلا أنه قال إن الولايات المتحدة ربما ترسل المزيد من القوات إلى دول أوروبية أخرى بما في ذلك بولندا ورومانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الاثنين الماضي، أنها ستضع ٨٥٠٠ جندي أمريكي في حالة تأهب قصوى لنشرهم في شرق أوروبا خلال الأزمة.

وفي يناير الماضي، قال البيت الأبيض إنه سيمنح أوكرانيا ٢٠٠ مليون دولار إضافي من المساعدات العسكرية، تتضمن صواريخ مضادة للدروع، وذخيرة، ومواد أخرى.

كيف اختلف الجيش الأوكراني عما كان عليه في ٢٠١٤؟

لم تكن أوكرانيا مستعدة للحرب تمامًا عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم عام ٢٠١٤. لم تكن قواتها العسكرية مجهزة أو مدربة لمواجهة العدوان، ولم يكن لديها مخزون اللوجستي، باستثناء الأسلحة والذخيرة التي يعود معظمها إلى الحقبة السوفيتية، وفقًا لتحليل المجلس الأطلسي.

وحسب تحليل المجلس الأطلسي، فإن أوكرانيا جعلت تحديث جيشها أولويتها على مدى السنوات السبع الماضية، ولكن من الصعب التغلب على عقود من الإهمال.

لا يزال الجيش الأوكراني يعاني من العديد من نقاط الضعف الاستراتيجية، بما في ذلك الثغرات في المهارات القتالية الرئيسية.

في الوقت نفسه، هناك عدد من المشكلات التي تواجه الجيش الأوكراني على رأسها الفساد، التمويل المحدود بسبب الظروف الاقتصادية في البلاد.

إلى متى تستطيع أوكرانيا الصمود في وجه روسيا؟

من الصعب توقع ذلك. قال تاونسند إن روسيا ربما تهاجم أوكرانيا من جهات مختلفة، مما يجبر كييف على تقسيم قواتها لمواجهة القوات التي تزحف نحوها.

وأضاف:"سيتعين على القوات الأوكرانية الدفاع عن أراضيها بمواجهة عدد من طرق الاقتراب المختلفة، ما يزيد موقفهم صعوبة".

علاوة على ذلك، حسب تاونسند، من المرجح أن تشارك روسيا في هجمات إلكترونية ضد المجتمع العسكري والمدني في أوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى انهيار الشبكة الكهربائية وأنظمة الاتصالات في البلاد. ويتوقع ألا تتمكن أوكرانيا من الصمود أمام الروس لفترة طويلة.