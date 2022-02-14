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المخابرات الأوكرانية للمواطنين: البلاد تتعرض لمحاولات لإثارة الذعر

11:00 ص الإثنين 14 فبراير 2022
المخابرات الأوكرانية للمواطنين: البلاد تتعرض لمحاولات لإثارة الذعر

أوكرانيا

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وكالات:

قال جهاز الأمن في أوكرانيا، في بيان له اليوم، إن البلاد تواجه محاولات لإثارة الذعر بشكل منهجي وترويج المعلومات الكاذبة المضللة، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وذكرت المخابرات الأوكرانية، أنها تسجل بشكل دوري مثل هذه المظاهر في الشبكات الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام، وتقوم بالتصدي لها.

وأضاف البيان: "يشهد مجال المعلومات المحلي اليوم تأثيرا غير مسبوق. وتواجه أوكرانيا محاولات لإثارة الذعر ونشر المعلومات المزيفة وتشويه الواقع الفعلي للأمور. وكل ذلك بمجموعه ليس إلا نوعا دوريا جديدا من الحرب الهجينة. ويسجل جهاز الأمن وجود مثل هذه المظاهر للحرب الهجينة في الشبكات الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام، وفي قيام بعض السياسيين بالترويج لروايات الدولة المعتدية. ونحن نقوم بالتصدي لكل ذلك بشكل فعال".

وتابع البيان: "يهدف هذا الضغط الإعلامي، لبث الذعر في المجتمع الأوكراني، وتقويض الثقة في قدرة الدولة على حماية مواطنيها، وتقويض وحدتنا. ويبذل عناصر الأمن كل الجهود لحماية البلاد، لكن الاستقرار والهدوء في بلدنا في الوقت الراهن يتعلق ليس فقط بجهود السلطات بل بجهود كل أوكراني. يجب علينا جميعا التزام الهدوء والسكينة وعدم الانجراف وراء الاستفزازات".

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