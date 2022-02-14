أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أخبار BBC سد النهضة أوميكرون فيروس كورونا إثيوبيا

إعادة فتح جسر إستراتيجي في كندا بعد إجلاء محتجين على القيود الصحية منه

10:59 ص الإثنين 14 فبراير 2022
إعادة فتح جسر إستراتيجي في كندا بعد إجلاء محتجين على القيود الصحية منه

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

اوتاو-(ا ف ب):

عادت حركة السير إلى جسر أمباسادور، المحور الحدودي الرئيسي بين كندا والولايات المتحدة، على ما أعلنت الشركة المشغلة له مساء الأحد بعدما أخلته الشرطة الكندية الأحد من متظاهرين احتلوه على مدى سبعة أيام احتجاجا على التدابير الصحية لمكافحة كوفيد-19.

وأفادت الشركة في بيان أن "جسر أمباسادور مفتوح بالكامل الآن، ما يسمح من جديد بحرية الحركة التجارية بين الاقتصادين الكندي والأمريكي".

وكان لإغلاق الجسر تداعيات على قطاع صناعة السيارات على جانبي الحدود. وتمر أكثر من 25% من السلع المصدرة بين الولايات المتحدة وكندا عبر هذا الجسر.

وبعد دقائق على إعلان الشركة أكدت أجهزة مراقبة الحدود الكندية في تغريدة أن "العمليات الحدودية الطبيعية استؤنفت على جسر أمباسادور. وينصح بعدم القيام بالرحلات غير الأساسية".

واستغرق الأمر يومين حتى تمكنت الشرطة الكندية من إخلاء الجسر الذي كان يحتله متظاهرون منذ الإثنين.

وسحبت معظم الشاحنات وآليات البيك آب عن الجسر السبت لكن بضع مئات المتظاهرين كانوا لا يزالون يرفضون مغادرة المكان.

ومارست واشنطن ضغوطا على الحكومة الكندية وطلبت منها الأسبوع الماضي استخدام "ألسلطات الفدرالية" لوضع حد للعرقلة التي لها "تداعيات خطيرة" على الاقتصاد الأمريكي.

وتشهد كندا منذ أسبوعين حركة احتجاجية ضد التدابير الصحية إذ يحتل المحتجون شوارع وسط العاصمة الفدرالية منذ 29 يناير إضافة إلى عدد من المحاور الحدودية.

هذا المحتوى من

AFP
إعادة فتح جسر كندا إجلاء محتجين القيود الصحية فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2131

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2310

متعافون اليوم

454952

إجمالي الإصابات

23349

إجمالي الوفيات

387700

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس غدا.. أمطار خفيفة وصقيع والحرارة أقل من 5 درجات على هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا