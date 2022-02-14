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دعوات لاحتجاجات في السودان للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية

08:54 ص الإثنين 14 فبراير 2022
دعوات لاحتجاجات في السودان للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية

الجيش السوداني

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الخرطوم- (د ب أ):

دعت "لجان المقاومة" في السودان لاحتجاجات جديدة اليوم الإثنين للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وقالت لجان مقاومة الخرطوم في بيان :"سنخرج نحن جموع الشعب السوداني حبا للوطن في يوم الحب، مقدمين كل ما هو غال ونفيس فداء لبناء وطن يشبه أحلامنا"، وفقا لما نقله موقع "سودان تريبيون".

وقتل 79 متظاهرا منذ 25 أكتوبر الماضي خلال مشاركتهم في سلسلة الاحتجاجات المنددة بحكم العسكريين، كما أصيب المئات.

دعوات لاحتجاجات سليم السلطة كومة مدنية لسودان

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