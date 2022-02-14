وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية

رام الله- (د ب أ):

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الإثنين عن وفاة فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن فتى يبلغ من العمر (17 عاماً) توفى جراء إصابته بعيار ناري في الرأس خلال مواجهات مع قوات من الجيش الإسرائيلي في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وبحسب المصادر، فإن 10 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي تخللها اشتباكات مسلحة عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي البلدة وتفجير منزل أسير فلسطيني.