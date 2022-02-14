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411 مليونا و679 ألفا و785 حالة إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم

07:54 ص الإثنين 14 فبراير 2022
411 مليونا و679 ألفا و785 حالة إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

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واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 411 مليونا و679 ألفا و785 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و815 ألفا و376 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 77 مليونا و739 ألفا و880 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونا و632 ألفا و513 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ27 مليونا و492 ألفا و904 حالات.

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Asha
جامعة "جونز هوبكنز إجمالي الإصابات فيروس كورونا

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