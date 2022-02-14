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إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال الاسرائيلي لجنين

01:46 ص الإثنين 14 فبراير 2022
إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال الاسرائيلي لجنين

الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله-(أ ش أ):

أصيب 7 فلسطينيون برصاص الاحتلال الاسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة السيلة الحارثية غرب محافظة جنين الواقعة بشمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الدخول إلى البلدة من أجل إسعاف ونقل المصابين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مساء أمس الأحد بلدة السيلة الحارثية وأغلقت كافة المداخل والطرق المؤدية إليها.

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