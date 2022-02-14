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حول العالم في 24 ساعة: بايدن يُطمئن الرئيس الأوكراني بدعم واشنطن لبلاده

12:05 ص الإثنين 14 فبراير 2022
حول العالم في 24 ساعة: بايدن يُطمئن الرئيس الأوكراني بدعم واشنطن لبلاده

جو بايدن

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وكالات:

شهد العالم الأحد، عددا من الأحداث الهامة أبرزها الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الأوكراني، فلادمير زيلينسكي، حول التوتر على الحدود مع روسيا.

جو بايدن روسيا أوكرانيا واشنطن فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة حي الشيخ جراح القدس ثعبان

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