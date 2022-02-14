حول العالم في 24 ساعة: بايدن يُطمئن الرئيس الأوكراني بدعم واشنطن لبلاده
وكالات:
شهد العالم الأحد، عددا من الأحداث الهامة أبرزها الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الأوكراني، فلادمير زيلينسكي، حول التوتر على الحدود مع روسيا.
الأخبار المتعلقة
-
بعد طلبها لاجتماع مع روسيا.. أوكرانيا تطلب عقد لقاء مع دول "وثيقة
-
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبقي بعثتها في أوكرانيا رغم رحيل بعض
-
صدامات في حي الشيخ جراح في القدس والاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين
-
راح ضحيتها 4 ملايين أوكراني.. ذكريات المجاعة الأوكرانية تؤجج الضغينة
-
رئيس وزراء باكستان يحذر من سقوط أفغانستان في الفوضى
-
استعدادا للحرب.. أطفال أوكرانيون يحملون السلاح لمواجهة روسيا (صور)
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان