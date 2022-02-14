حول العالم في 24 ساعة: بايدن يُطمئن الرئيس الأوكراني بدعم واشنطن لبلاده

وكالات:

شهد العالم الأحد، عددا من الأحداث الهامة أبرزها الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الأوكراني، فلادمير زيلينسكي، حول التوتر على الحدود مع روسيا.