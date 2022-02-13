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بعد طلبها لاجتماع مع روسيا.. أوكرانيا تطلب عقد لقاء مع دول "وثيقة فيينا" خلال 48 ساعة

11:58 م الأحد 13 فبراير 2022
بعد طلبها لاجتماع مع روسيا.. أوكرانيا تطلب عقد لقاء مع دول "وثيقة فيينا" خلال 48 ساعة

دميترو كوليبا

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كييف - (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، ديميتري كوليبا، أن بلاده طلبت اجتماعًا مع موسكو وأعضاء الدول في وثيقة فيينا، خلال 48 ساعة لمناقشة الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك للأنباء اليوم الأحد.

وقال كوليبا في تغريدة على "تويتر": "لم تستجب روسيا لطلبنا بموجب وثيقة فيينا. وبالتالي، نتخذ الخطوة التالية. ونطلب اجتماعًا مع روسيا وجميع الدول المشاركة في غضون 48 ساعة لمناقشة تعزيزها وإعادة انتشار قواتها على طول حدودنا وفي شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا"، بحسب سبوتنيك.

وأضاف: "إذا كانت روسيا جادة بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فيجب عليها الوفاء بالتزامها بالشفافية العسكرية من أجل تقليل التوتر وتعزيز الأمن لجميع الدول المشاركة".

يذكر أن موسكو صرحت مرارا أن وجود القوات الروسية هو على الأراضي الروسية وضمن حدود الدولة.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا. وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

ديميتري كوليبا روسيا أوكرانيا

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