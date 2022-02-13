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منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبقي بعثتها في أوكرانيا رغم رحيل بعض المراقبين

11:58 م الأحد 13 فبراير 2022
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبقي بعثتها في أوكرانيا رغم رحيل بعض المراقبين

مقر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

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كييف - (د ب أ)

قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إنها تعتزم إبقاء بعثتها للمراقبة في أوكرانيا رغم الأزمة الرهنة.

وقالت البعثة الخاصة للمراقبة إنها "ستواصل تنفيذ تفوضيها الذي أقرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع نشر مراقبيها في 10 مدن في مختلف أنحاء أوكرانيا".

ومع ذلك قالت المنظمة إنها تضع "الأولوية القصوى لسلامة وأمن كل موظفيها وسوف تستمر في تقييم الوضع الأمني بشكل مستمر".

وذكر بيان المنظمة إن الدول الأعضاء في المنظمة دعت بشكل فردي مراقبيها إلى مغادرة أوكرانيا في ظل التوترات المتصاعدة، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تقليص حجم البعثة بسبب الموظفين الراحلين وما إذا كان سيتم استبدالهم بمراقبين آخرين.

وكانت الولايات المتحدة ودول أخرى قد دعت مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا، من بينهم المراقبون في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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