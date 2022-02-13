رئيس وزراء باكستان يحذر من سقوط أفغانستان في الفوضى

إسلام أباد - (د ب أ)

قال رئيس وزراء باكستان عمران خان اليوم الأحد إن رفض الولايات المتحدة الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان مع فرض عقوبات عليها وتجميد أصول أفغانية يمكن أن يدفع البلاد إلى حالة من الفوضى ويهدد استقرار باكستان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن خان قوله في مقابلة مع برنامج "فريد زكريا جي بي اس" على شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية إن الأزمة الإنسانية الحالية في أفغانستان، الناجمة جزئيا عن الإلغاء المفاجئ للمساعدات الخارجية للبلاد بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة العام الماضي كان لها تداعيات في باكستان المجاورة. وقال إن الحكومات الأجنبية ليس أمامها خيار سوى محاولة العمل مع طالبان لتجنب حدوث أزمة أكبر.

وأضاف "إذا لم تكن هناك سيولة في النظام المصرفي بسبب العقوبات، فإن ما يثير القلق هو سقوط أفغانستان في حالة فوضى.. أفضل أمل لنا هو أفغانستان مستقرة تضمن الاستقرار والسلام في باكستان".