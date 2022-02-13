استعدادا للحرب.. أطفال أوكرانيون يحملون السلاح لمواجهة روسيا (صور)

10:28 م الأحد 13 فبراير 2022
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وكالات:

نشرت صحيفة "ذا صن"، صور لأطفال أوكرانيين يتعلمون كيفية حمل السلاح وإطلاق النار، وسط مخاوف من حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن "جيش من الشباب الصغير، انضم إلى تدريب عسكري مفتوح للمدنيين نظمه نشطاء في كييف مع استمرار خطر نشوب صراع بين الجارتين".

وتعهدت مجموعة من المواطنين بالانخراط في مقاومة مسلحة إذا قام 130 ألف جندي روسي بضرب الحدود.

وتأتي هذه الصور المروعة بعد مخاوف من أن موسكو تخطط لغزو جارتها في غضون أيام.

يبدو أن التحذيرات من أن القوات الروسية قد "تشن هجومًا في أي وقت" شجعت الدولة على تكثيف جهودها.

يقوم السكان برش النقود على الملابس العسكرية وكذلك تخزين البضائع المعلبة في حالة وجود حصار.

وتعهد الآلاف من الأوكرانيين بحمل السلاح للدفاع عن بلادهم.

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