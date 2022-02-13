أول رسالة من الأمم المتحدة لباشاغا بعد تكليفه برئاسة وزراء ليبيا

10:24 م الأحد 13 فبراير 2022
أول رسالة من الأمم المتحدة لباشاغا بعد تكليفه برئاسة وزراء ليبيا

فتحي باشاغا

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طرابلس - (أ ش أ):

دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني وليامز اليوم الأحد، إلى ضرورة مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة بليبيا في أقرب وقت ممكن".. مؤكدة على ضرورة المضي قدما بملف التوافق الوطني بليبيا بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء، وشددت على أهمية الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا مع ستيفاني وليامز بعد لقاء جمعها مع "رئيس حكومة الوحدة الوطنية" عبدالحميد الدبيبة، تناول جهود رئيس الوزراء المكلف في مشاوراته حول تشكيل الحكومة المقترحة بشكل شفاف وعادل ويضمن المشاركة السياسية الواسعة.

من جانبه، أكد باشاغا حرصه على استقرار الأوضاع الأمنية والالتزام بالأطر الدستورية والآجال الزمنية المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والحفاظ على العملية السياسية.

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Asha
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