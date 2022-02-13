اليمن يطالب مواطنيه بمغادرة أوكرانيا

09:57 م الأحد 13 فبراير 2022
اليمن يطالب مواطنيه بمغادرة أوكرانيا

مبنى وزارة الخارجية اليمنية

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عدن - (أ ش أ):

دعت اليمن، اليوم الأحد، مواطنيها المقيمين في دولة أوكرانيا إلى مغادرتها، كما حثت الراغبين في السفر إليها على تأجيله في الوقت الراهن.

وحثت السفارة اليمنية في وارسو - وفقا لقناة اليمن الفضائية - جميع مواطني اليمن الراغبين في السفر لأوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر، كما دعت اليمنيين المتواجدين داخل الأراضي الأوكرانية والذين ليس لديهم أعمال ضرورية إلى مغادرة الأراضي الأوكرانية وذلك حرصاً على سلامتهم.

ونشرت السفارة في موقعها الرسمي على الانترنت رابطا لليمنيين المتواجدين داخل الأراضي الأوكرانية لتسجيل بياناتهم.

وكان عدد من دول عربية دعت، في وقت سابق، رعاياها في أوكرانيا إلى مغادرتها، كما حثت الراغبين في السفر إليها على تأجيله.

هذا المحتوى من

Asha
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