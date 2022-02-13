روسيا ترى تحقيق تقدم كبير في مفاوضات إيران النووية

09:57 م الأحد 13 فبراير 2022
روسيا ترى تحقيق تقدم كبير في مفاوضات إيران النووية

إيران

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فيينا - (د ب أ)

قال كبير الدبلوماسيين الروس في المفاوضات النووية الإيرانية بالعاصمة النمساوية فيينا، إن القوى العالمية حققت "تقدما كبيرا" حيث إن مفاوضاتها لإحياء الاتفاق التاريخي المبرم عام 2015 قد دخلت مرحلتها الأخيرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ميخائيل أوليانوف الذي يمثل روسيا في المفاوضات قال في تغريدة له على تويتر اليوم الأحد، إن تقييمات الوضع الحالي، حيث لا تزال إيران والولايات المتحدة في مواجهة متوترة بشأن كيفية إعادة العمل بالاتفاق النووي، كانت "إيجابية".

ولم يقدم أوليانوف مزيدا من التفاصيل، وسعى لتقديم نظرة أكثر تفاؤلا عن المفاوضات، بالمقارنة مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الرئيسية المشاركة.

وفي تغريدة سابقة، قال أوليانوف، الذي التقى أيضا كبير المبعوثين الإيرانيين في المفاوضات والمبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران اليوم الأحد، إن المفاوضات "في المرحلة النهائية".

يشار إلى أن إيران تجري مفاوضات في فيينا مع مجموعة 4+1، التي تضم ألمانيا وفرنسا والصين وروسيا وبريطانيا ، منذ نيسان/أبريل الماضي لإحياء الاتفاق النووي الذي تعطل بعدما انسحبت منه الولايات المتحدة في منتصف عام 2018، وفرضت عقوبات شديدة على طهران. من جانبها قلصت إيران من التزامها ببنوده.

وأعلنت الولايات المتحدة هذا الشهر تخفيف العقوبات وسط المفاوضات، من جانبها رحبت بفتور بتخفيف العقوبات الأمريكية، لكن تقول إن هناك حاجة للمزيد.

هذا المحتوى من

Lata2ef Mosawara
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