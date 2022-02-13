ثعبان يجبر طائرة ماليزية على الهبوط وتحويل مسار الرحلة (فيديو)

08:32 م الأحد 13 فبراير 2022
ثعبان يجبر طائرة ماليزية على الهبوط وتحويل مسار الرحلة (فيديو)

ثعبان

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وكالات:

أجبر ثعبان طائرة ماليزية على الهبوط الاضطراري وتحويل مسار رحلتها من كوالالمبور، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

واتخذت شركة "طيران آسيا" قرارها الحاسم بعدما لاحظ الركاب ثعبانا على متن الطائرة، حسبما أفادت صحيفة "نيو ستريتس تايمز".

وقرر قائد الطائرة تحويل مسارها احترازيا لتطهيرها بالبخار.

وتداول رواد "تيك توك" مقطع فيديو لثعبان طويل يختبئ في مصباح إضاءة علوي أثناء الرحلة التي كانت متجهة إلى تاواو.

وأكدت الشركة وقوع الحادث، واصفة إياه بأنه "نادر للغاية"، وأن الثعبان لم يصب أحدا بأذى.

ثعبان ماليزيا طائرة ماليزية شركة طيران آسيا

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