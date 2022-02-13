بايدن ورئيس أوكرانيا يتفقان هاتفيا على "سياسة الردع" في مواجهة روسيا

وكالات:

اتفق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، على مواصلة اتباع الدبلوماسية والردع في مواجهة روسيا.

وقال البيت الأبيض في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية إن "الرئيس جو بايدن تحدث اليوم مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.. واتفق الزعيمان على أهمية الاستمرار في اتباع الدبلوماسية والردع ردا على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا".

وجدد بايدن تأكيده بحسب البيان، على التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، موضحا أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحزم مع حلفائها على أي "عدوان روسي" ضد أوكرانيا.