بايدن ورئيس أوكرانيا يتفقان هاتفيا على "سياسة الردع" في مواجهة روسيا

08:15 م الأحد 13 فبراير 2022
بايدن ورئيس أوكرانيا يتفقان هاتفيا على "سياسة الردع" في مواجهة روسيا

جو بايدن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

اتفق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، على مواصلة اتباع الدبلوماسية والردع في مواجهة روسيا.

وقال البيت الأبيض في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية إن "الرئيس جو بايدن تحدث اليوم مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.. واتفق الزعيمان على أهمية الاستمرار في اتباع الدبلوماسية والردع ردا على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا".

وجدد بايدن تأكيده بحسب البيان، على التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، موضحا أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحزم مع حلفائها على أي "عدوان روسي" ضد أوكرانيا.

جو بايدن فلاديمير زيلينسكي روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2189

إصابات اليوم

62

وفيات اليوم

2009

متعافون اليوم

448497

إجمالي الإصابات

23172

إجمالي الوفيات

382037

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا