رغم التوتر على الحدود.. أوكرانيا تطلب اجتماعا عاجلا مع روسيا

08:01 م الأحد 13 فبراير 2022
رغم التوتر على الحدود.. أوكرانيا تطلب اجتماعا عاجلا مع روسيا

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا

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وكالات:

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، ديميتري كوليبا، أن بلاده طلبت اجتماعا مع موسكو، وأعضاء الدول في وثيقة فيينا، خلال 48 ساعة لمناقشة الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.

وقال كوليبا، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد إن "لم تستجب روسيا لطلبنا بموجب وثيقة فيينا. وبالتالي، نتخذ الخطوة التالية. نطلب اجتماعًا مع روسيا وجميع الدول المشاركة في غضون 48 ساعة لمناقشة تعزيزها وإعادة انتشارها على طول حدودنا وفي شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا".

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