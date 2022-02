رغم التوتر على الحدود.. أوكرانيا تطلب اجتماعا عاجلا مع روسيا

وكالات:

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، ديميتري كوليبا، أن بلاده طلبت اجتماعا مع موسكو، وأعضاء الدول في وثيقة فيينا، خلال 48 ساعة لمناقشة الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.

وقال كوليبا، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد إن "لم تستجب روسيا لطلبنا بموجب وثيقة فيينا. وبالتالي، نتخذ الخطوة التالية. نطلب اجتماعًا مع روسيا وجميع الدول المشاركة في غضون 48 ساعة لمناقشة تعزيزها وإعادة انتشارها على طول حدودنا وفي شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا".

Russia failed to respond to our request under the Vienna Document. Consequently, we take the next step. We request a meeting with Russia and all participating states within 48 hours to discuss its reinforcement & redeployment along our border & in temporarily occupied Crimea 1/2