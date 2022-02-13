الحكومة النمساوية تعتزم دراسة إلغاء التطعيم الإلزامي ضد كورونا

فيينا - (د ب أ)

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر لصحيفة كرونه اليوم الأحد، إنه قد يتم تعليق العمل بقانون النمسا الجديد للقاحات، إذا ما نصحت لجنة خبراء قانونيين وطبيين بأنه يجب القيام بذلك.

ويعد متطلب النمسا بتطعيم البالغين ضد كوفيد-19 واحدا من أكثر التنظيمات صرامة في أوروبا، حيث تلزم دول أخرى فئات مهنية معينة بالحصول على اللقاح على سبيل المثال.

وقال نيهامر إن القانون النمساوي دخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي، لكن يجرى تقييمه بشكل مستمر.

وأضاف أن "لجنة من المحامين والأطباء تجري تقييما بشأن ما إذا كان التلقيح لا يزال أمرا قانونيا للقيام به".

وفي معرض سؤاله عما إذا كان بالإمكان إبطال القانون، رد نيهامر قائلا: "أجل"، إذا كان هذا هو ما نصح به الخبراء الحكومة.

وقال إن القانون لم يكن الهدف منه أن يكون تدبيرا قسريا، واصفا إياه بأنه محاولة لإيجاد رد مناسب في التوقيت المناسب للأخطار التي يشكلها فيروس كورونا.