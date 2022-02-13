شولتس: الصراع بين روسيا وأوكرانيا "تهديد خطير جدًا للسلام في أوروبا"

برلين - (د ب أ)

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا "تهديد خطير جدا جدا للسلام في أوروبا".

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأحد إنه في حال تعرض أوكرانيا لعدوان عسكري يهدد سلامتها الإقليمية وسيادتها، فستكون هناك "ردود أفعال وعقوبات قاسية" للغاية، مشيرا إلى أن هذه العقوبات وردود الأفعال قد جرى الإعداد لها بعناية، وأعلن أنه سيتم تفعيلها على الفور "بالتعاون مع حلفائنا في أوروبا وفي حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

يذكر أن شولتس سيتوجه غدا الاثنين إلى كييف في أول زيارة رسمية له لأوكرانيا حيث سيجري محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما سيتوجه بعد غد الثلاثاء إلى موسكو في أول زيارة رسمية له لروسيا حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعن الزيارتين، قال شولتس:" سنقوم في كلتا الحالتين ببحث كيف يمكن لنا أن نؤمن السلام في أوروبا".

كانت الأزمة المثارة حول حشد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا تفاقمت خلال الأيام الماضية على نحو مأساوي حيث كان جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي حذر أول أمس الجمعة بشكل صريح من قرب وقوع غزو روسي لأوكرانيا قبل مطلع الأسبوع المقبل.

وفي أعقاب ذلك، طلبت العديد من الدول الغربية من مواطنيها مغادرة أوكرانيا.

ورأى شولتس أنه يجب استغلال كل صيغ المحادثات الدولية المختلفة من أجل إيجاد مخرج من الأزمة " وبمقدور أوكرانيا أن تتأكد من أننا سنظهر التضامن اللازم كما كان الحال في الماضي".

ونوه شولتس إلى أن بلاده قدمت أكثر دعم اقتصادي لأوكرانيا من بين كل الدول الداعمة لكييف " وسنواصل أيضا القيام بذلك".