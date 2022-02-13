التحالف العربي: تنفيذ 21 عملية ضد ميليشيات الحوثي في حجة خلال 24 ساعة

الرياض - (أ ش أ):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، تنفيذ 21 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في حجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار التحالف - في بيان اليوم الأحد، أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - إلى تدمير 12 آلية عسكرية وإحداث خسائر بشرية بصفوف الميليشيات الحوثية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية قد أعلن، في وقت سابق، شن غارات جوية على أهداف تابعة لجماعة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس السبت.